Mode accessoires herfst winter 2020 2021. Bandana’s zijn hot. Dit accessoire draag je nu!

De bandana is hot! Dat jaren ’70 sjaaltje dat je nonchalant om je hoofd knoopt is weer helemaal in de mode. Afgelopen zomer zagen we de bandana al op verschillende catwalks (bijvoorbeeld bij Celine, Saint Laurent en Etro). We hadden niet verwacht dit sjaaltje ook in de modetrends voor herfst winter 2020 2021 terug te zien. Voor het nieuwe seizoen is (onder meer) het modehuis Dior helemaal losgegaan met bandana’s.

Voor de modecollectie voor herfst winter 2020 2021 ontwierp Maria Grazia Chiuri, creatief directeur van Dior, een serie bandana’s met fantasierijke prints. De Italiaanse ontwerpster liet zich daarvoor inspireren door foto’s uit haar familiealbum waarin ze dit soort sjaaltjes in haar haar droeg. Ze overgoot de sjaaltjes van weleer met een modern en luxe sausje.

Zo zagen Diors allernieuwste bandana’s voor herfst winter 2020 2021 het licht: bandana’s met tie-dye prints (tie-dye is een stokpaardje van het hedendaagse Dior) in een mix van katoen en zijde, maar ook zijden bandana’s met stippen. En verder sjaaltjes met het overbekende Dior logo.

Bandana’s zijn supercool en sluiten perfect aan bij de jaren ’70 look die op dit moment in de modetrends te vinden is. Maar je mag dit sjaaltje ook ‘uit zijn verband’ rukken en het bij looks dragen die helemaal niets met de seventies te maken hebben. Contrasten zijn in de mode!

Experimenteer met bandana’s. Draag ze met losse lokken laag op je voorhoofd. Omlijn je ogen met zwarte kohl, zet je wenkbrauwen donker aan, en klaar ben je. Ga voor een supercoole, up-to-date look. Je kunt er nu, direct, mee aan de slag!

TRENDYSTYLE