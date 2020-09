Opeens weer zomer? Trek je mooiste zomerkleren uit de kast en kleed je superstylish volgens de actuele modetrends. Het is nu of voorlopig niet!

Net als je denkt dat de zomer nu toch echt voorbij is, krijg je opeens een toegift! Haal je mooiste zomerkleren tevoorschijn en geniet van je aankopen van het afgelopen seizoen. Laat die spijkershorts even voor wat ze zijn en ga voor stijlvolle outfits. Stel smaakvolle looks volgens de allernieuwste modetrends voor 2020 samen. Maak je eigen modeplaatje! Wij hebben (op de valreep) nog wat inspirerende ideeën voor je. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens.

Modelook #1 nazomer 2020. Etno-chic!

Uitgangspunt: een blauwwit oversize overhemd (must-have van zomer 2020 maar it-item ook voor herfst winter 2020 2021). Volgens de modetrends draag je het overhemd als jurk (chemisier) maar het is ook superhip met wijde shorts met hoge taille. Maak de look af met een (etnisch) jasje, ideaal voor de vroege ochtend of de late avond, als de temperaturen kelderen. Onder die shorts + chemisier draag je die hoge boots die je in de uitverkoop (voor de herfst) op de kop hebt getikt.

Modelook #2 nazomer 2020. Back to work (in pastels)

Zachte kleuren doen het uitzonderlijk goed in de overgangsseizoenen. Ga voor pastels, van top tot teen en creëer een ultravrouwelijke look. Trek die rok die je mooi gebruinde benen goed doet uitkomen aan. Verruil je sandalen voor spannende pumps met een hakje. Koester je in de (najaarszon). Voel je mooi!

Modelook #3 nazomer 2020. Wit!

Nog even en we krijgen weer zin in zwart en donkere kleuren. Alle reden om op zonovergoten nazomerdagen al je witte kleren uit de kast te trekken. Inclusief die witte jaren ’70 jaren laarzen (die je eigenlijk de hele zomer nog niet gedragen hebt). Geniet nog even van de zomer en dos je superstylish uit. Het is nu of… voorlopig niet :-)

