Make-up trends herfst winter 2020 2021. ‘Accessoires’ in je gezicht. Over de top make-up looks zijn cool

Vandaag vertelt Senior Global Artist Connie Man ons over de vierde (en laatste) make-up trend voor herfst winter 2020 2021 van MAC Cosmetics. Het gaat hier steeds om tendensen, ‘rode lijnen’ die MAC Cosmetics backstage bij de internationale Fashion Weeks voor herfst winter 2020 2021 heeft gespot. In vorige interviews bracht Connie ons een aantal natuurlijke en/of klassieke make-up trends onder de aandacht (Classics, Glossy en Shaded). De vierde make-up trend, ‘Accessorized’ is een trend waarmee je helemaal los kunt gaan. Deze trend past goed bij de actuele modetrends en de tijdsgeest die al een tijdje in de modewereld heerst: alles mag, alles kan, als het maar smaakvol is.

‘Accessorized’ is een trend waarbij je qua make-up eigenlijk best wel over de top gaat,’ begint Connie Man. ‘Je kunt hiervoor van alles gebruiken: steentjes, glitter, draadjes. Je make-up wordt een soort van extra accessoire bij je hele look.’

‘Het is niet zo dat het echt heel symmetrisch uitgedacht wordt, dat het een soort masker wordt. Het gaat meer om de plaatsing van een detail, een element. Dat doe je op een speelse, soms zelfs asymmetrische manier, waardoor het een wat vrijer gevoel krijgt. Dit is een trend waarin je al je creativiteit kwijt kunt. Breng je make-up op je gevoel aan en stem ‘m af op jouw gezicht en persoonlijkheid.’

Bekijk de make-up foto’s maar eens om ideeën voor jouw ‘Accessorized’ make-up look op te doen. Wees niet bang om te experimenteren. Natuurlijk zijn dit niet looks om één-twee-drie over te nemen, maar je kunt er wel afzonderlijke elementen uit halen of de looks wat afzwakken, ze als inspiratie gebruiken. Make-up breng je aan en voor het naar bed gaan haal je alles weer af.Wat kan er eigenlijk fout gaan?

Met dank aan Connie Man, Senior Global Artist MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE