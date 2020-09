Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 blijven we het oversize blauwwit gestreepte overhemd (uit zijn garderobe) dragen. Deze look is supercool voor Indian Summer Days.

Streetstyle trends najaar 2020. Chemisier. Het blauw-wit gestreepte overhemd als jurk. Photo: courtesy of N21

Heb jij de afgelopen zomer zo’n blauwwit gestreept overhemd gekocht? Zo’n overhemd dat je als jurk draagt? Het was/is een supertrend en we blijven ‘m zien! Deze chemisier-look is perfect voor zonnige najaarsdagen!

Een blauwwit gestreept oversize overhemd is een must-have, ook voor herfst winter 2020 2021.

Net zoals afgelopen zomer dragen we ‘zijn’ business-overhemd als jurk. Deze look is simpel en cool! Laat die korte spijkerbroekjes maar even zitten en geniet van zonnige najaarsdagen in ‘chemisier’. Als de temperaturen ’s avonds dalen draag je er een up-to-date trui over: grof gebreid met lovertjes (en huge trend voor winter 2020 2021) en super-super-lange mouwen!

Bekijk de fashion looks op onze foto’s maar eens. Het is ongelooflijk hoe trendy hoe een simpel oversize overhemd kan zijn. Laat je fantasie gaan en experimenteer met dit kledingstuk.

Andere trends in deze look: puntige pumps met schakelketting en het ponykapsel.

