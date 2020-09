Schakelkettingen aan je voeten? Yep! Het is zover! Het is een topdetail in de schoenentrends voor herfst winter 2020 2021.

Wat hebben de wintercollecties 2020 van Michael Kors, Off-Whtite, Sacai, N21, Simone Rocha, Longchamp en Frankie Morello met elkaar gemeen? Schoenen (en laarzen) met schakelkettingen! Schakelkettingen zijn al een paar seizoenen een huge modetrend. We zagen/zien ze als halskettingen, als hengels voor tassen, als brillenkettingen en voor herfst winter 2020 2021 ook als verrijking van schoenen en laarzen. Sterker nog: op de catwalks voor het nieuwe seizoen zagen we zelfs schoenen waarvan de gebruikelijke bandjes waren vervangen door (je raadt het al)… schakelkettingen.

Koploper (letterlijk en figuurlijk) op dit gebied is het Italiaanse modehuis N21. Daadwerkelijk elke schoen die de catwalk betrad, was verrijkt met zware, zilverkleurige kettingen (de vergelijking met ‘loden schoenen’ dringt zich op!). Puntige pumps, blote sandaaltjes, flatjes. Ook bij Simone Rocha in Londen waren de schoenen ‘chained’. Sandalen, Mary Janes, ballerina’s waren versierd met schakelkettingen én parels (alsof het allemaal niet al genoeg was).

Schakelkettingen zagen we ook op de schachten van de laarzen bij het Italiaanse modehuis Frankie Morello. Longchamp presenteerde voor winter 2020 suède laarzen met zilverkleurige kettingen compleet met een zilveren balletje (belletje?) per laars. Het cultmerk Off-White showde sierlijke sandaaltjes met maar liefst twee (functionele) schakelkettingen. Kortom, de schakelketting-rage duurt voort!

