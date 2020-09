Modetrends herfst winter 2020 2021. Wordt 'gorpcore' jouw nieuwe kledingstijl

Wordt ‘gorpcore’ jouw nieuwe kledingstijl voor herfst winter 2020 2021? Durf jij het aan om je in het dagelijks leven te presenteren alsof je zo van de camping komt (maar dan wel even net iets anders natuurlijk)?

De afgelopen jaren drukte de sportswear een bepalende stempel op de modetrends. Die sportswear invloeden laten we voor herfst winter 2020 2021 achter ons, op één (belangrijke) uitzondering na: ‘gorpcore‘ ofwel een ‘camping glam‘-kledingstijl. Dit vraagt om nadere uitleg, maar houd in het alvast in gedachten: ‘gorpcore’ is één superhippe modetrend voor herfst winter 2020 2021. En ook nog eens heel praktisch en draagbaar!

De term ‘gorpcore’ werd ergens in 2017 bedacht door de fashion editors van New York Magazine toen ze opmerkten dat steeds meer mensen in het mondaine New York gekleed gingen alsof ze aan het kamperen waren. Parka’s, houthakkersoverhemden, puffer jacks, trekkingschoenen, sandalen met sokken, rugzakken, heuptassen. Al deze items die je gewoonlijk rond het kampvuur voor je camper of blokhut draagt, werden in de chique straten van New York gesignaleerd. Welnee, luister en huiver (nee hoor, zo erg is het niet!), deze ‘camping glam’ stijl is nu weer helemaal hot.

Bij Dior zagen we geruite dekenvesten met franjes die de modellen droegen met sjaaltjes die in jaren ’70 om het hoofd worden geknoopt. Het Italiaanse modehuis Etro stuurde zijn modellen in dikke, geruite wollen creaties de catwalk op. Op meerdere catwalks (onder meer bij Chanel en Valentino) zagen we paardrijlaarzen onder stadse outfits. Bij Prada zagen we zelfs ongewone ‘lompe’ regenlaarzen met dikke rubberzolen, goed voor een flinke boswandeling op een druilerige herfstdag, onder übervrouwelijke rokken.

Het toppunt van ‘gorpcore’ is echter de modecollectie van Dsquared2, ontworpen door de designerstweeling Dean en Dan Caten. De tweeling, afkomstig uit Canada (dat gegeven op zich moet al een bel doen rinkelen!) zit deze kledingstijl in het bloed. Vrijwel al hun collecties laten een geslaagde mix van camping/hiking/trekking items en stadse items zien. Dean en Dan combineren moeiteloos een avondjurk met een parka, en dat doen ze al decennialang. Wat dat betreft is ‘gorpcore’ niets nieuws.

Een andere ontwerper die van wanten weet als het op een ‘urban camping looks‘ aankomt, is de Italiaanse modeontwerper Antonio Marras. Zijn collecties zijn een potpourri van folkloristische, etnische en glam invloeden met een ‘mountain/camping’ sausje in de vorm van parka’s (maar dan wel vaak met lovertjes, patchwork of borduursels) en ruiten.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw stadslook voor herfst winter 2020 2021.

TRENDYSTYLE