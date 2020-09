Een mooie najaarsdag, een zonovergoten winterdag? Vier de zon met een hippe zonnebril. De zonnebrillentrends voor herfst winter 2020 2021 zijn uitzonderlijk mooi. Er zitten enorm veel draagbare en stijlvolle monturen tussen. De tendens is een comeback van klassieke modellen. De monturen zijn over het algemeen genomen nog steeds (mega!)groot, iets wat we afgelopen zomer ook al zagen. En verder gaan we ook dit seizoen excentrieke brillen zien. We zetten de zonnebrillentrends voor herfst winter 2020 2021 voor je op een rijtje.

5 Top zonnebrillen trends voor herfst winter 2020 2021

Laten we vooropstellen dat er uiteindelijk niets nieuws onder de zon is. De meeste zonnebrillentrends voor herfst winter 2020 zijn een evolutie van wat we afgelopen zomer al hebben gezien, en gedragen. Kijk je eigen zonnebrillencollectie er maar eens op na! Maar er zijn wel een aantal trends die eruit springen:

#1 met stip op nummer 1: oversize monturen, zowel vierkant als rond

#2 cat’s eye monturen (een erfenis van zomer 2020)

#3 shield monturen met een retro/futuristische inslag

#4 aviator zonnebrillen met een retro feeling

#5 excentrieke zonnebrillen in de trant van ‘alle gekheid op een stokje’: gekleurde monturen, gekleurde glazen, spiegelglazen, psychedelische vormgevingen, versierde monturen met doodskopjes of bloemen…

Kortom, eigenlijk mag en kan alles. Grijp niet standaard naar die ene bril, maar haal je zonnebrillen uit vorige seizoenen maar weer eens tevoorschijn, en wissel monturen af al naar gelang je outfit en je mood.

