Volgens de wenkbrauwtrends 2020 voor lente zomer 2020 gaan we voor natuurlijke en volle wenkbrauwen. Maar hoe vind je de juiste vorm?

De wenkbrauwentrends voor lente zomer 2020 dicteren natuurlijke en volle wenkbrauwen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat betekent ‘natuurlijk’? Gewoon alles laten staan? En wat als je van jezelf geen volle wenkbrauwen (meer) hebt? Moet je er dan maar overheen gaan met je wenkbrauwpotlood? Het antwoord is tweemaal ‘Nee’. Nooit moet je zomaar de trends op jezelf loslaten. Het allerbelangrijkste is dat je kijkt wat bij jou past.

Je wenkbrauwen zijn bepalend voor je gezicht. Alleen al door de vorm of manier van intekenen te veranderen, kun je je gezicht een heel andere uitdrukking meegeven. Daarom is het oppassen geblazen met drastische veranderingen. Maar natuurlijk mag je de natuurlijke vorm wel een beetje corrigeren. We hebben een aantal tips voor je.

Wenkbrauwentrends lente zomer 2020. 9 Wenkbrauwentips

1. De basisregel is: de vorm wenkbrauwen die je kiest mogen je gelaatstrekken en de porporties in je gezicht niet een ingrijpend ander aanzien geven. Houd zoveel mogelijk vast aan de natuurlijke vorm.

2. Een natuurlijke vorm betekent niet ‘wildgroei’. Ga voor verzorgde wenkbrauwen. Weet je niet hoe je het moet aanpakken, epileer dan alleen de onderkant, en wel zo min mogelijk.

3. Ten einde raad? Laat je adviseren door een wenkbrauwexpert. Eén enkel advies kan je al heel goed op weg helpen.

4. De natuurlijke vorm mag je voorzichtig corrigeren, mits deze correctie in je voordeel werkt. Een paar voorbeelden?

Heb je een klein snoetje, een kleine neus en kleine ogen, maak je wenkbrauwen dan niet te vol en te zwaar. Zijn ze dat van nature wel, maak ze dan wat minder zwaar.

Heb je een hoog voorhoofd, verleg de hoogste hoek van je wenkbrauwen dan iets omhoog.

Is de afstand tussen je ogen en je wenkbrauwen klein, dan kun je overwegen om de onderkant wat meer te epileren.

5. Teken je wenkbrauwen niet te zwaar in. Dat kan je gezicht een trieste uitdrukking geven.

6. Maak je wenkbrauwen niet te dun. Dat haalt de intensiteit van je blik weg.

7. Voor het bepalen van de aanzet van je binnenste wenkbrauwhoeken kun je je binnenste ooghoek of de zijkant van je neusgat aanhouden. Welk criterium je kiest, zal afhangen van je gezichtsvorm. Voor het bepalen van het hoogste punt van je wenkbrauwen houd je de iris van je oog aan. Voor het bepalen van het uiterste einde van je wenkbrauwen, kun je kijken naar je buitenste ooghoeken. Maar nogmaals, dit zijn maar richtlijnen. Je zult ze op basis van je gezicht moet interpreteren.

8. Voor natuurlijke wenkbrauwen maak je je wenkbrauwen op door haartje voor haartje in te tekenen.

Je moet de huid door de haartjes blijven zien.

9. Wil je je wenkbrauwen (semi)permanent laten corrigeren, informeer dan goed naar de verschillende mogelijkheden. Microblading is inmiddels bij iedereen bekend. Maar er bestaan ook andere methodes, bijvoorbeeld dermatografie (ook wel ‘medische tatoeage’ genoemd). Infomeer goed voordat je iets laat doen.

TRENDYSTYLE