De jaren ’60 zijn terug! Ook in de haartrends voor herfst winter 2020 2021. Is zo’n grafisch bobkapsel in (gewaagde) Vidal Sassoon stijl iets voor jou? Je kunt dit kapsel ook op jouw manier interpreteren door er enkel wat details uit te halen.

Op dit moment is er ontzettend veel gaande op kapselgebied. De haartrends voor herfst winter 2020 2021 laten waanzinnig veel uiteenlopende haarstijlen zien. Nooit van tevoren zagen we zoveel variatie in de kapseltrends. Dit seizoen kun je letterlijk alle kanten op.

Eén van de meest opmerkelijke stromingen in de haarmode voor herfst winter 2020 2021 is de terugkeer van invloeden uit de jaren ’60. De grafische hair looks van Vidal Sassoon, cult hair stylist en geestelijke vader van het legendarische korte kapseltje van Mia Farrow in Rosemary’s Baby (Amerikaanse cult movie uit 1968), maken dit seizoen een comeback.

Dit betekent een enorme ommezwaai, een kentering in de haarmode. De afgelopen jaren stonden het teken van beach waves en after party kapsels. Geen fashion show of de hair stylist backstage zei ons ‘You know, the girls have been dancing till early in the morning and their hair is kind of undone, kind of lived-in…‘. Om het nog maar niet te hebben over de vele ‘sea salt-lokken’ met een stugge, ruige textuur. Die kapseltrends gaan we nog steeds zien, maar grafische haarcoupes en perfect geföhnde kapselhoofden komen terug.

Bij de modeshow van Borbonese in Milaan zagen we een typische Vidal Sassoon haarsnit: een grafisch kapsel met trapsgewijs geknipte haarlengtes, iets wat we in geen jaren gezien hebben. Een dergelijk kapsel komt het beste tot zijn recht met een natuurlijke, volle haarkleur die zowel crèmeblond, ijsblond of cherryblond kan zijn, maar ook espresso- of chocoladebruin. Deze rustige en vrij ‘effen’ haarkleuren onderstrepen het grafische karakter van dit kapsel.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe haartrend voor herfst winter 2020 2021. Het is misschien niet een kapsel om in z’n geheel te kopiëren – daar is het ietwat heftig voor – maar je kunt er wel elementen uithalen, zoals de korte, rechte pony in combinatie met de haarkleur. De trapsgewijze haarlengtes kun je ook vervangen door een rond geknipt, halflang, glad gestyled bob kapsel, een andere haarcoupe die weer helemaal terug is.

TRENDYSTYLE