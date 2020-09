Vorig jaar spotten we in de modewereld een broekentrend die het helemaal leek te gaan maken. Gek genoeg hebben we ‘m nooit in het straatbeeld teruggezien.

De modetrends zijn onvoorspelbaar. Vorig jaar spotten we in de modewereld een waanzinnig coole broekentrend. Wij waren ervan overtuigd dat het een modehype zou gaan worden. Gek genoeg hebben we ‘m in het Nederlandse straatbeeld nooit teruggezien, terwijl deze trend juist voor Nederland zo geschikt is. Wie weet of deze modetrend in herfst en winter 2020 een voet aan de grond gaat krijgen.

Fashionista’s onder jullie vermoeden misschien al op welke trend we doelen: de broekentrend waarbij we de broekspijpen bij de enkels samenbinden met linten of de bandjes van sandaaltjes of pumps. Vergelijk het met de bandjes die je om je broekspijpen bindt voordat je met een wijde broek op de fiets springt.

Deze broekentrend biedt je de mogelijkheid om je broeken een extra touch mee te geven. De trend mag dan (door de Covid-epidemie?) voortijdig in het water gevallen zijn, dat betekent nog niet dat je er niet (meer) mee kunt experimenteren. Integendeel, juist als iets niet helemaal hot is, is het leuk om ermee aan de haal te gaan.

Voor herfst winter 2020 2021 kun je de (blote) sandaaltjes vervangen door dichte schoenen. Als de schoenen geen bandjes hebben, werk je met losse linten. Op deze manier maak je je look ‘weather proof’. De trend leent zich ook goed voor platte schoenen. De linten of bandjes rond je enkels voegen een vrouwelijk element aan je outfit mee. In combinatie met hooggehakte schoenen creëer je in een mum van tijd een feestelijke look zonder dat je er geld voor hoeft uit te geven. Deze look kost je op z’n hoogst de kostprijs van een paar linten :-) Laat je fantasie gaan en maak je eigen, persoonlijke combinaties.

