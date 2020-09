Op zich zijn ruiten geen nieuwigheid. Maar de (enorme) hoeveelheid ruiten die we volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan dragen, spant de kroon. We gaan ons van top tot teen in ruiten hullen. Het kan niet op!

Een hot item voor herfst winter 2020 2021 is het ruitenpak. Jasjes en broeken komen in dezelfde ruit. Die is doorgaans vrij klassiek en in gedekte kleuren. Wil je er nog een schepje bovenop doen, dan combineer je je ruitenpak met laarzen (en misschien zelfs met een tas) in dezelfde ruit zoals we dat bij Alberta Ferretti zagen. Ook onder je ruitenpak mag je ruiten dragen. Bij Ermanno Scervino zagen we een charmant ruitenpak met daaronder een topje in (alweer!) dezelfde ruit.

Behalve ruitenpakken gaan we dit seizoen – net zoals vorig jaar winter – ruitenjassen dragen. Lange ruitenjassen zijn echt een hebbeding. Maak je geen zorgen over mogelijke conflicten met onderliggende kledinglagen, want ruiten mag je tegenwoordig letterlijk met alles combineren. Zelfs met bloemenprints en streeppatronen. Niets is teveel, niets is te gek. Laat je leiden door je stijlgevoel.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren. Haal je ruitjespak van weleer tevoorschijn of waag je aan een lange ruitjesjas. Met een paar stoere laarzen of (geruite) pumps en een paar goed gekozen modeaccessoires zijn ruitjes supercool!

