Shoe lovers, opgelet! Het gaat weer een spannend seizoen worden. De schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 zijn übercool. Sommige trends herken je vast van afgelopen zomer. Maar er zijn ook verrassend nieuwe schoenentrends (Bottega Veneta, Prada, Chanel, Valentino) die zich bovendien gemakkelijk laten dragen! Aantrekken en wegwezen, these shoes are made for walking! Hoge laarzen, enkellaarzen, pumps, hooggehakte sandaaltjes, Mary Janes, mocassins, maar ook – voor speciale gelegenheden – instappers met (nep)bontversieringen en sierlijke pumps met veertjes. We gaan het allemaal weer zien én dragen. We zetten 10 hotte schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 voor je op een rijtje. Wie de schoen past, trekt ‘m aan!

10 Trendy schoenentrends voor herfst winter 2020 2021

#1 Combat boots

#2 Chelsea boots met trackzolen

#3 Mocassins

#4 Grote nieuwkomer: paardrijlaarzen!

#5 Schoenen en laarzen met vierkante neuzen

#6 Puntige pumps met kitten heels

#7 Hot: zwarte laarzen met schuine hak

#8 Hooggehakte sandaaltjes met plateauzolen

#9 Nieuwkomer: regenlaarzen met stoere zolen!

#10 Schoenen met schakelkettingen

Schoenentrends op z’n retour

Op z’n retour: cowboy boots en sneakers. Maar je mag ze natuurlijk altijd dragen. Juist als iets uit de mode is, wordt het interessant!

