Haartrends herfst winter 2020. Dit is (wellicht) het lelijkste maar hipste kapsel van nu!

Dit halflange jaren ’80 kapsel is (wellicht) het lelijkste maar ook hipste haarcoupeje dat we op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 hebben gezien.

De haartrends voor herfst winter 2020 2021 laten invloeden uit verschillende decennia uit het verleden zien. Als je maar lang genoeg wacht, komt alles terug, zowel in de mode als in de kapseltrends. De invloeden uit de jaren fifties en sixties vertalen zich voor het nieuwe seizoen in keurige kappershoofden, de seventies brengen het shag kapsel weer tot leven, en de eighties zijn goed voor laagjeskapsels en mullets (haarmatjes in de nek). Inspiratie genoeg voor een nieuw kapsel! Zoals gewoonlijk nemen we een up-to-date kapsel onder de loep. Vandaag is dat de eighties haarcoupe van fashion model Florence Hutchings.

Wil je voor een hippe, gewaagde statement coupe gaan waarmee je enerzijds bewondering afdwingt maar anderzijds menigeen de stuipen op het lijf zult jagen, laat je dan inspireren door de jaren ’80 kapsels van David Bowie en consorten. Laagjes, matjes, opzichtig gebleekte plukken (waar je je kapper vandaag de dag verontwaardigd op zou aanspreken)… het komt allemaal terug. Fashion model Florence Hutchings ging er als één van de eersten mee aan de haal.

Wij spotten en fotografeerden Florence backstage bij de modeshow van MSGM voor herfst winter 2020 2021 in Milaan. Haar halflange haar van het model is in laagjes geknipt. De halflange pony begint bovenop het hoofd en is uitgedund, net zoals de rest van het haar. In de nek is het haar langer zodat het het idee van een mullet (matje) geeft. Maar het opvallendst zijn de gebleekte lokken die op een donkere ondergrond zijn gezet. Hierdoor krijgt dit kapsel een uitgesproken eighties feeling.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Dit kapsel is niet voor iedereen weggelegd maar je maakt er wel een statement mee. Bovendien is het ook (erg) geschikt voor als je wat dunner haar hebt. Durf jij het aan?

