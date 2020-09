Zin in een nieuw, trendy kapsel voor het najaar? Probeer de shag! Dit kapsel is geschikt voor elke haarlengte en textuur, zelfs voor steil haar. Volgens de kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we de shag – een hippe mix van retro en modern – weer volop zien. Dat is overigens niet verwonderlijk want ook de modetrends blijven aanhaken bij de jaren ’70.

De choppy haarpunten en de gelaagde kruin van het shag kapsel geven je haar direct benijdenswaardig veel volume en een spannende rock-feeling. De lange pony voegt er een zwoel, vrouwelijk element in Jane Birkin stijl aan toe. Een shag kapsel is alles in één: stijlvol, stoer, trendy en glam. Het is een geslaagde mix van stijlen die iedereen kan hebben.

Je kunt je shag ‘messy’ dragen of ‘m mooi stylen. Je kunt je lokken laten opdrogen aan de lucht of er even met de krultang overheen gaan voor een meer gepolijste look. Heb je van nature krul of slag in je haar, style de beweging in je pony dan niet weg maar accentueer ‘m.

Een shag is op z’n best met een natuurlijke, volle, monochrome haarkleur. Denk daarbij aan een mooie blonde kleur – bijvoorbeeld creamblond, honingblond of beige – of een brunette haarkleur – bijvoorbeeld espressobruin -.

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens en laat je inspireren!

