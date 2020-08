Modetrends herfst winter 2020 2021. De longuette is terug (en trendy!). 3x Stijlregels

De longuette is terug. Figure hugging maar niet zo strak als de kokerrok. Vrouwelijk maar met pit. Lang tot net over de knie. En in een veelvoud van stijlen, kleuren en materialen. Voor overdag zien we longuettes in stoere, mannelijke ruiten zoals bij Antonio Marras en in tweed zoals bij Prada. Voor de avond gaan we los met pailletten en veren. Voor een zwoele look kiezen we animalier prints, voor een bon ton look kies je kant, en voor en stoere look gaan we op de leertoer.

Stijlregel 1: draag je top in je rok

Nog interessanter is de manier waarop we de moderne longuette gaan dragen. De eerste stijlregel is: draag je top IN je rok! De longuettes voor herfst winter 2020 2021 hebben hoge tailles en die benut je natuurlijk maximaal om je benen langer te laten lijken. Dus: blouses, wintertruitjes én zelfs leren jacks dragen we erin.

Een andere stijlregel is: mix and match overdag en avond. Trek die pailletten rok overdag aan met een stoere kabeltrui. Draag die tweedrok ’s avonds met een zijden top. Je begrijpt wat we bedoelen.

Stijlregel 3: haal je pumps met kitten heels tevoorschijn!

De longuette is übervrouwelijk en die look versterken we voor herfst winter 2020 2021 door er vrouwelijke schoentjes onder te dragen. De meest geziene combinatie is de longuette met pumps of sierlijke schoentjes met hoge hak. Voor een pittige en praktische look mag je er ook enkellaarsjes onder dragen. De combinatie longuette met lange laarzen ligt voor de hand maar kan wat zwaar zijn.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

