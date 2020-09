Haarkleurtrends herfst winter 2020. De nieuwe blondkleuren: beige, poeder, cream, lavendel

De nieuwste haarkleurtrends voor herfst winter 2020 2021 staan – ongeacht de kleur – in het teken van natuurlijke tinten, zonder sterke contrasten, maar met vloeiende overgangen. De blonde haarkleuren kenmerken zich door een wat donkerdere aanzet en wat lichtere punten. Zoveel hebben we van de lockdown-periode, de sluiting van de kappers en onze worsteling met uitgroei wel geleerd.

Sleutelwoorden voor de blonde haarkleurkleuren voor herfst winter 2020 2021 zijn – we zeiden het al – ‘natuurlijk’ en ‘zonder sterke contrasten’. Highlights mogen op voorwaarde dat je voor de micro-variant gaat. Laat je ze zetten, vraag dan om de baby-highlights. Het is wat meer werk en een langere zit maar je krijgt er wel een up-to-date haarkleur voor terug. Zebra-patronen zijn uit!

De blondnuances zijn zelf zijn net zo natuurlijk als de kleurtechnieken op zich. Veel geziene nuances zijn: beige, poederblond, crème, boterblond, honingblond, maar ook ijsblond en kersenroze en lavendelblond. Geelkleuren en strotinten zijn op hun retour.

Zoals altijd is het belangrijk dat je je blonde haarkleur afstemt op je gezichtshuid. Een vuistregel is: vermijd warme haarkleuren als je een huidskleur met een warme (roodachtige) ondertoon hebt. Omgekeerd geldt dat huidskleuren met een koude ondertoon zich goed laten combineren met warme tinten als boterblond, honingblond en rozige blondkleuren.

Heb je nog een gezond, bruin tintje van de zomerzon, ga dan niet direct voor een al te lichte blondkleur. Het lange winterseizoen dat voor ons ligt, biedt ons alle gelegenheid om in de loop van de komende maanden stap voor stap naar een lichtere haarkleur toe te werken. Vergeet ook niet om je make-up af te stemmen op je nieuwe blonde haarkleur.

Elke verandering in haarkleur, hoe miniem ook, vraagt om aanpassing.

Nog een laatste opmerking: blond is bij uitstek een anti-aging haarkleur. De hoofdregel is dat donkere haarkleuren hard maken, terwijl blonde haarkleuren je gelaatstrekken – die in de loop der tijd verscherpen – verzachten. Bovendien associëren we blonde haarkleuren met jeugdigheid omdat we in onze jeugd vaak lichter van haarkleur zijn. Dus wil je jonger lijken en ben je op zich naar een anti-aging haarkleur, ga dan lichter!