Modetrends komen en gaan. Sommige modetrends blijven we jarenlang zien, andere trends doven in minder dan één seizoen uit. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 borduren voort op de trends van het afgelopen seizoen (dat door de Covid-epidemie nooit uit de verf gekomen is). Maar er zijn ook modetrends en kledingstukken die we achter ons gaan laten. Wil je hip en stylish voor de dag komen, doe of draag dit dan niet:

Modetrends herfst winter 2020 2021. Dit is UIT de mode

#1 Draag geen roze met rood, tenzij je het supermooi vindt.

#2 Leg je ribfluwelen broekpak even weg. Broekpakken in gladde materialen en ruitjes zijn hot.

#3 Het was supercool maar we hebben het er mee gehad: spijkergoed met opschriften.

#4 Skinny jeans met lage taille (en ondergoed in zicht) zijn zò nineties (en nog steeds niet terug, al worden de spijkerbroeken voor herfst winter 2020 2021 wel minder wijd)

#5 Plissé rok met sneakers. Deze combi was vernieuwend maar we hebben ‘m teveel gezien.

#6 Dad sneakers zijn op hun retour, maar draag ze gerust als je je er goed in voelt.

#7 Het is van oudsher haat/liefde met leggings. Dit seizoen zijn ze uit de gratie.

#8 Heuptassen die je overdwars draagt (cross body bags) hebben we gewoon teveel gezien. Het was leuk maar het is tijd voor iets nieuws.

#9 Twin sets (met parelketting). Zo’n setje is het schoolvoorbeeld van hoe we het dit seizoen niet doen. Bijpassend is uit, contrasten zijn in!

