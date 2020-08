De allernieuwste tassentrends voor herfst winter 2020 2021 zijn ronduit fantastisch! De modeontwerpers hebben weer alle registers opengetrokken. Naast de gebruikelijke klassiekers, zijn er weer talloze fantasierijke tassen in kleur of met artistieke vormen. En verder zijn er tassen die feilloos aanhaken bij de modetrends. We lichten drie spannende tassentrends uit die laatste categorie uit. Deze tassentrends voor winter 2020 moet je kennen!

Tassen met (superlange) franjes

De afgelopen seizoenen zagen we al een terugkeer van de seventies. De jaren ’70 blijven ook voor winter 2020 een stempel op de mode drukken, maar dan wel in een ‘de-luxe vorm’. Franjes zijn nog steeds een geliefd detail maar krijgen een geraffineerde twist mee. Het summum zagen we bij Bottega Veneta. De op zich al supercoole, gevlochten tassen zijn voor winter 2020 ook nog eens uitgerust met lange franjes!

Tassen voor herbruikbare waterflessen

Herbruikbare bidons zijn de trend en de modeontwerpers spelen erop in. Zo zagen we bij Kenzo tassen die speciaal ontwikkeld zijn om je waterfles in te vervoeren. Supercool! Dit gaat volgens ons een huge tassentrend worden. We zagen dit soort bidon-tassen ook al bij de grote modeketens.

Patchwork tassentrend

Seventies, ecovriendelijk. We noemden beide macrotrends hierboven al. Een combinatie ervan vinden we voor winter 2020 in de patchwork tassentrend. Patchwork = seventies, maar patchwork is ook een verzameling van stukjes stof die anders weggegooid zouden worden. Supercool is de patchwork tas bij Marni.

Een andere trend die we in dit kader (zie de foto van Marni) signaleren is dat tassen qua kleuren en stijl ook weer steeds vaker aansluiten bij de outfit die we dragen (zoals onze oma’s dat deden).

Bekijk de foto’s van de allernieuwste tassen maar eens. Puur genieten, toch?

