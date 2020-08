De kapseltrends voor herfst winter 2020 laten een interessante ommezwaai zien. Keurige kappershoofden komen terug. Ongecontroleerde beach waves worden perfect gestylede lokken. Perfect gestyled en – houd je vast – steil! Het komende seizoen gaan we weer aan de slag met föhn en steiltang. Slag, waves, beweging… Het waren de sleutelwoorden voor de afgelopen seizoenen. Maar voor de tweede helft van 2020 gaan we op de perfectionistische toer. De kapsels worden strenger, strakker. Heb je van jezelf steil haar, dan wordt het er aanmerkelijk gemakkelijker op.

Heb je geen steil haar, dan heb je de keuze, want de eigen textuur van je haar staat nog steeds hoog in het vaandel. Dus heb je krullen, ga dan voor krullen. Heb je slag, dan kun je twee kanten op (slag of steil). Heb je steil haar, ga dan – zoals we zal zeiden – voor steil!

De middenscheiding was de afgelopen seizoenen enorm populair en volgens de kapseltrends voor herfst winter 2020 zijn middenscheidingen nog steeds superhot. Maar… de zijscheiding komt terug. Ook die moet superstrak en netjes zijn. Laten we het seizoen beginnen met de middenscheiding. Bekijk de kapselfoto’s voor herfst winter 2020 2021 maar eens. De formule is heel eenvoudig: was je haar, föhn het, maak een middenscheiding en style het met een steiltang.

Voor een extra trendy touch experimenteer je met gel. Breng een wet look gel op de voorste lokken aan zoals bij Missoni. Of gebruik een light gel voor de hele haarlengte zoals bij Ermanno Scervino. Of laat je haar op een natuurlijke manier je gezicht omlijsten, zonder dat je een haarproduct op je haar ziet liggen.

