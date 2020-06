Modetrends 2020. Zo wordt je rechte zomerrok trendy!

Misschien heb je nog een lange, rechte zomerrok hangen. Dan is het nu tijd om ‘m tevoorschijn te halen want volgens de modetrends voor zomer 2020 zijn lange, rechte rokken weer terug. Je moet ze natuurlijk wel op de juiste manier dragen. De streetstyle foto’s op deze pagina helpen je op weg.

Een paar trendy ideeën volgens de actuele modetrends zijn:

1. Draag er badslippers onder. Yep, je hebt het goed gelezen. Zo ‘fugly’ (f^cking ugly), zo cool, zo trendy (wel even nageltjes lakken).

2. Weinig boezem? Draag een lange rechte rok met hoge taille met een beha in zicht.

3. Lange rechte rokken met hoge taille zijn bovendien bij uitstek geschikt om met korte truitjes te dragen. Je mag een stukje middenrif showen.

4. Combineer de rechte rok met een casual T-shirt met opschrift. Draag het T-shirt in de rok.

5. Ga voor een mooie blouse of een boxy blazer.

6. Maak deze look niet eens niet af met losse lange haren maar bind je haar samen en draag het uit je gezicht.

7. Deze look is een beetje alternatief en trendy, ook al ligt het er niet al te dik bovenop. En dat is juist wat deze look tot zo’n echte fashionista look maakt!

