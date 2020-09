Modetrends herfst winter 2020 2021. 3x Trendy modelooks

Zin in de nieuwe mode voor herfst winter 2020 2021? Wij wel! Er zitten weer supercoole modetrends (en modelooks) tussen. Wat ons betreft weinig nieuws onder de zon, maar alles bij elkaar zit het er wél fantastisch uit. We hebben drie lookjes voor je die je – als je de nieuwe modetrends een beetje volgt – vast kunt plaatsen.

3x Trendy modelooks (tenminste) 7x modetrends voor herfst winter 2020 2021

#1 De gestreepte overhemd-jurk

Het is geen nieuwigheid maar cool is het wél: het blauwwit-gestreepte overhemd (op zich al een must-have item) wordt ook dit seizoen jurk/chemisier. We zagen deze modetrend afgelopen zomer al. Het komende seizoen gaan hiermee opnieuw aan de haal, maar dan met een zo’n supercoole wintertrui met XL mouwen erover. Nu alleen nog een oplossing vinden voor die blote beentjes :-) Let ook even op de schakelkettingen rond de enkels en de puntige pumps!

#2 Potpourri denim looks

Spijkergoed met ruiten patches en bloemenfantasieën. Tegenwoordig mag je alles met elkaar mixen. De combinatie bloemen plus ruiten is trendy. Haal er denim bij en je hebt een jonge up-to-date look.

#3 Trench coats en trekkingschoenen

Trench coats zijn weer je-van-het. Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 zijn ze vrij lang en wijd. Helemaal hip zijn de trench coats met moderne details zoals panden in contrasterende materialen of een spannende ‘graffiti’-vlek zoals op de trench coat van Frankie Morello.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw frisse, nieuwe modelook voor herfst winter 2020 2021.

