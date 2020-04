Streetstyle mode zomer 2020. Opmerkelijk: in enkel een blouse (zonder rok of broek) over straat!

Waar is je broek? Heb er nu een rokje onder of niet? Dit waren mijn eerste gedachten toen ik de fashionista’s bij Etro in enkel een blouse – bij wijze van jurk – over straat zag gaan. De streepblouse is hot. We zagen ‘m op meerdere catwalks – Etro, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino – en de modecollecties voor lente zomer 2020 bevatten menig exemplaar.

De coolste modellen vallen ruim, bedekken de billen (en dat is gezien de allerlaatste modetrend maar goed ook!) en hebben lange mouwen. Met hun stoere kragen en manchetten zijn het meer overhemden dan blousons.

Het modehuis Etro kwam met allerlei creatieve vondsten om dit soort blouse-overhemden op een vernieuwende manier te dragen. Een bijna onmogelijke combinatie was die van streepblouse + broekpak + zwierige bloemenjurk. Een andere, vernieuwende combinatie was die van de streepblouse + etnische jasje, zonder dat er verder iets onder gedragen werd. Deze opmerkelijke outfit werd door Nederlands topmodel Luna Bijl geshowd, en werd direct door de fashionista’s gekopieerd.

Tijdens de modeweken zagen we menig influencer over blouse over straat gaan, vaak in combinatie met etnische jasjes, zoals Etro dat heeft geïntroduceerd. Eronder dragen de fashionista’s stoere laarzen of hoge sandaaltjes. De look heeft wel wat. Die etnische jasjes met zo’n stoer overhemd eronder is hip en trendy – een opvallende mix van ‘business’ en ‘hippie’ -, maar wij zouden er toch liever ook nog iets onder zien. Al was het maar een paar spijkershorts :-) Dat moet het meisje op de foto hierboven ook gedacht hebben. Zij ging voor leren shorts die zo kort waren dat haar streepblouse eronderuit kwam. Zo kan het ook!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE