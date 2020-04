Kapseltrends lente zomer 2020. Tips tegen grijze uitgroei

Volgens de kapseltrends voor lente zomer 2020 mag je best een beetje uitgroei hebben, zeker als die niet grijs is… Tja, en dan zit het venijn hem toch echt in de staart, want heel veel vrouwen kleuren nu juist om grijze uitgroei weg te werken. Dus aan die kapseltrends hebben we niet echt veel. Wat kunnen we dan wel doen? Hier zijn onze tips:

#1 Grijs haar is chic. Laat maar komen!

Onze eerste haartip bij grijze uitgroei is: laat maar komen! Veel vrouwen hebben er geen weet van hoe chic grijs haar kan zijn. Eén van de charmantste vrouwen die ik ken – zo iemand waarbij je je direct een slons voelt en waartegen zelfs mijn jeugdige(re) jaren niet opkunnen – is compleet grijs. Ze heeft lang grijs haar en ik kan haar niet genoeg bewonderen, zo beeldschoon is ze. Ze vertelde me eens dat het een enorme toer was om haar zwarte kleuring te laten uitgroeien. Haar kinderen vonden dat ze voor gek liep, maar ze heeft volgehouden en is nu dolgelukkig met haar zilvergrijze lokken.

Heb je er ooit over gedacht om over te gaan op (mooi) grijs, grijp dan nu je kans! Er is geen beter moment dan deze quarantaine periode om door die moeilijke uitgroei fase heen te komen.

#2 Knoop een sjaaltje om je hoofd

Dit advies klinkt banaal – is dat misschien ook – maar als de modetrends voor lente zomer 2020 volop jaren ’70 sjaaltjes laten zien, waarom zou je daar dan niet mee experimenteren? Misschien is dit wel een moment om van look te veranderen. Ken je de Netflix serie ‘Grace and Frankie’ (moet je gezien hebben!), laat je dit seizoen dan eens inspireren door Frankie. Draag een spijker-overall en knoop dat sjaaltje om je hoofd (en uitgroei).

#3 Emmerhoedjes!

Een andere modetrend voor lente zomer 2020 zijn de ‘bucket hats’ of emmerhoedjes. Het is geen nieuwe trend maar de modeontwerpers blijven erop voortborduren. Op zich zijn het heel eenvoudige hoedjes maar in een bepaalde context zijn ze supertrendy. Bekijk de streetstyle foto hieronder maar eens.

#4 Lang leve de pastels!

Probeer eens een pastel haarkleurtje – roze, blauw, paars -. Doe eens gek met een uitwasbaar kleurtje. Ook als het je uitgroei niet camoufleert, leidt het wel ervan af.

#5 Verander van kapsel

Een andere manier om grijze uitgroei te camoufleren, is van kapsel veranderen. Vermijd alles wat strak is, ga voor volumes en rondfladderende lokjes. Klop je haar als het ware op om de aandacht van de grijze uitgroei af te leiden.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE