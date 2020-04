Haarkleurtrends zomer 2020. Roze, blauw, paars. Crazy, please!

De haarkleurtrends voor lente zomer 2020 staan in het teken van natuurlijke kleuren. Minder contrast, minder ‘zebra’. Maar ook een beetje gek, please!

Mooie mantelpakjes, geraffineerde broekpakken (soms zelfs driedelig met bijpassend vest), keurig gekapte hoofden, hooggehakte sandaaltjes, perfecte nageltjes, natuurlijke haarkleuren… Nou, nou, zo kan die wel weer! De modetrends voor lente zomer 2020 zijn maar wat veeleisend. Soms moet je gewoon even de teugels laten vieren. En daar is het nu de tijd voor!

Celebs en topmodellen experimenteren op dit moment (misschien ook uit verveling) en masse met uitwasbare gekke haarkleurtjes. Topmodel Behati Prinsloo gaf haar lange wilde lokken een pastelroze kleur. Ook Ricky Martin waagde zich aan een roze tintje, maar beperkte zich tot een roze zijlok. Georgia May Jagger is ‘feeling blue’, net zoals Hilary Duff.

Ook tijdens de afgelopen fashion weeks zagen we weer meerdere fashionista’s met pastelkleurig haar. Dit zal nooit meer uit de mode gaan! Overigens hoef je je over die modetrends geen zorgen te maken, want er zijn tegenwoordig zoveel tijdelijke pastel haarkleurtjes. Heb je er genoeg van dan spoel je ze met het badwater weg!

Deze kleurtjes zijn bovendien een leuk lapmiddeltje tegen uitgroei. Met andere woorden: waar wacht je nog op?

