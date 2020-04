Tassentrends zomer 2020. Gehaakte tassen: van boodschappen tas tot haute couture

De modetrends voor lente zomer 2020 slingeren heen en weer tussen supergeraffineerde en geperfectioneerde modelooks en o zo cozy casual outfits met jaren ’70 invloeden. Vooral die ontspannen jaren ’70 mood is heel geschikt voor deze (blijfthuis)tijden. Niemand heeft zin om zich helemaal op te tutten, maar iedereen wordt blij van modieuze items en accessoires die passen bij deze uitzonderlijk mooie lente.

Onder die items scharen wij de gehaakte tassen die we op verschillende (toonaangevende!) catwalks voorbij zagen komen. Supercool is de gehaakte (boodschappen)tas van Isabel Marant. Combineer ‘m met al dan niet blauwe denim (zie de foto) voor een relaxede look.

Ronduit schitterend zijn de gehaakte (haute couture) tassen die we op de catwalk bij Alexander McQueen voorbij zagen komen. Romantisch. Chic. Hebberig word je ervan.

Maar wat vooral opvalt is dat de tassen weer helemaal aansluiten bij de outfits. Printje met groen erin? Dan draag je er een groene (gehaakte) tas bij. Gehaakte jurk? Daar hoort een gehaakte tas bij. Jaren ’70 denim look? Dan gaan we voor een gehaakt ‘boodschappennetje’!

Met andere woorden: we stemmen outfits en tassen weer op elkaar af. Onze grootmoeders zouden trots op ons zijn :-)

