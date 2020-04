Modeaccessoires zomer 2020. Etnische kettingen en natuurstenen zijn superhip!

Lange leve de seventies! Make love, not war! Love, peace, happiness! Allemaal slogans waar we ons in kunnen vinden. En dat is misschien meteen ook de reden waarom de modetrends voor lente zomer 2020 weer teruggrijpen op de jaren ’70. Tie-dye, spijkerbroeken met uitlopende pijpen, afzaklaarzen, broderie topjes maar vooral ook jaren ’70 sieraden. Die zijn supercool! Neem nu die kettingen met natuurstenen. Of die zilverkleurige etnische halskettingen. Het zijn fantastische modeaccessoires om je look mee te updaten.

Zo’n ketting met natuursteen maakt je look. Je draagt ‘m met een streepblouse of bij een etnisch jasje. Dit soort kettingen zijn zomers en vrolijk. Ze stralen positieve vibes uit en brengen je terug naar de natuur. Je hoeft er maar met je hand over te strijken en je wordt er blij van.

De trends voor lente zomer 2020 lopen uiteen van korte, zilverkleurige halskettingen met microkettinkje tot lange dunne kettingen met natuurstenen. Bij Dior zagen we ook natuurlijke kralen met mooie bedels. Combinaties van zilver- en goudkleurige kettingen met natuurstenen zijn een trend. Amethist, rozekwarts, turquoise. You name it… en het is terug in de mode. Erg leuk om iets mee te doen!

TRENDYSTYLE