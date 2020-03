Mode accessoires lente zomer 2020. Jaren '70 sjaaltjes

Van de emmerhoed (bucket hat) naar het jaren ’70 sjaaltje. Sjaaltjes om je hoofd zijn de allerlaatste modetrend voor lente zomer 2020. Je kunt er zo mee aan de slag!

De meest uitgesproken seventies look zagen we bij Celine. De modellen in deze show hadden lang, wavy haar dat ze droegen met sjaaltjes die strak over het hoofd waren gebonden. De sjaaltjes hadden zachte paisley prints zoals dat voor een ‘echte’ seventies look betaamt.

Een soortgelijke look zagen we ook bij Saint Laurent. De sjaaltjes daar waren luxueuzer met goudkleurige accenten.

Ook bij het Italiaanse modehuis Etro zagen we een jaren ’70 look ten voeten uit, met wederom sjaaltjes die strak om het hoofd waren geknoopt. De sjaaltjes werden gecombineerd met etnische oorbellen.

Heel exotisch waren de sjaaltjes bij Missoni waar we verschillende knooptechnieken tegenkwamen. Soms sjaals hadden meer weg van een tulband!

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en ga dan zelf aan de slag. Supercool bij een seventies spijkerbroek of zo’n hippe kuitlange spijkerrok zoals die nu in de mode zijn!

