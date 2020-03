Eén van de grootste haartrends van de afgelopen seizoenen was: de uitgroei. Maar lang niet altijd zijn we even blij met zo’n landingsbaan…

Uitgroei was de afgelopen seizoenen een grote haartrend, ook al noemen de hair stylisten het natuurlijk niet ‘uitgroei’, maar strooien ze met dure, technische benamingen als ‘root stretch colors‘ (kappers weten heel goed dat we voor het woord uitgroei allemaal ietwat allergisch zijn). ‘Root stretch colors‘ staat voor een donkerdere aanzet bij de haarwortels die richting de punten lichter wordt. Deze haarkleurtrend zien we voor lente zomer 2020 ook nog voorbijkomen, al bewegen ons toch meer naar wat egalere haarkleuren met wat minder kleurcontrast over de hele haarlengte.

Zeker als je voor zo’n subtiele, natuurlijk ogende, egale haarkleur hebt gekozen, kun je uitgroei te maken krijgen. Als het kleurverloop tussen je eigen haarkleur en het behandelde haar heel abrupt is, vormt zich gemakkelijk zo’n gehate landingsbaan. Wat kun je thuis zelf tegen zo’n uitgroei doen?

Accepteren

Eén van de gemakkelijkste dingen die je kunt doen als het even niet mogelijk is om naar de kapper te gaan, is je uitgroei accepteren. Backstage bij de modeshows voor lente zomer 2020 zagen we verschillende modellen met ‘landingsbanen’. De truc is je uitgroei met nonchalance en zelfverzekerdheid dragen. Zet de trend voor lente zomer 2020! Als we de afgelopen seizoenen mooi vonden, waarom dan nu niet meer?

Het leuke is bovendien dat er altijd een evolutie in je haar zit omdat het groeit. Naarmate het langer wordt, zou die uitgroei nog wel eens interessante effecten kunnen opleveren.

Krullen of waves

Lukt het je niet om je uitgroei te accepteren, dan kun je ‘m camoufleren door je haar anders te stylen. Vermijd steil geföhnde coupes maar maak krullen of waves om de uitgroei te verdoezelen. Zorg vooral voor een flinke dot volume boven op je hoofd.

Zigzag scheiding

Een andere manier om je uitgroei te camoufleren is een niet al te nette haarscheiding. Probeer eens een zigzag scheiding! Zo brengt je uitgroei je nog op nieuwe haarideeën voor lente zomer 2020.

S.O.S. Hulpmiddeltjes: uitgroeisprays en mascara

Tegenwoordig bestaan er uitgroeisprays waarmee je zelf thuis je uitgroei kunt bijwerken. Deze sprays zorgen voor een onmiddellijke kleuraanpassing waardoor het kleurverloop van je haar weer harmonieus wordt. De procedure is heel gemakkelijk. Even opsprayen en klaar ben je. De meeste uitgroeisprays was je uit met shampoo. Het kan dus niet fout gaan.

Een ander middeltje dat je vast al in huis hebt, is mascara! Zorg wel dat je de goede kleur te pakken het.

Zelf je uitgroei bijwerken met haarverf

Verder kun je natuurlijk ook proberen om je uitgroei zelf bij te werken. Dit vergt wel enige kennis en handigheid. Maar daar hebben we YouTube voor! Op internet vind je legio tutorials waarin wordt uitgelegd hoe je je uitgroei zelf thuis kunt bijwerken.

Succes ermee!

