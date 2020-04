Streetstyle mode voorjaar 2020. Semi-casual looks die je humeur boosten

Het is voorjaar! Laten we er alsjeblieft van genieten. Gooi de ramen van je huis open, maak de kamers schoon, neem je garderobe onderhanden. Wie weet wat voor moois je nog tegenkomt. Wellicht stuit je op items die zomaar aan de modetrends voor lente zomer 2020 beantwoorden! Hang ze in zicht want ook voor dat loopje naar de supermarkt of voor dat kleine ommetje frisse neus halen blijven we ons kleden. ‘Je weet maar nooit wie je tegenkomt,’ zei mijn grootmoeder altijd.

We zochten drie semi-casual modelooks voor voorjaar 2020 voor je uit. Zoals altijd gaat het er niet om dat je de looks en modetrends als zodanig kopieert. Doe er inspiratie van op voor jouw lentelook. Of word bij het zien ervan simpelweg blij :-)

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Dit zijn de mode ideeën voor lente zomer 2020 die wij ervan opstaken (misschien zie jij er nog meer!):

– Draag een trench coat. Trench coats zijn hot en het is er nu het seizoen voor.

– Combineer je trench coat met een baseball pet voor die air van ‘ik ben een VIP maar ik wil incognito blijven’. Supercool!

– Draag die dikke goudkleurige schakelketting te keur en te onkeur, ook bij een spijkerbroek en T-shirt.

– Haal je witte spijkerbroek tevoorschijn!

– Draag je hoge laarzen OVER je broek.

– Ga aan de slag met zijn (ja, zijn!) lichtblauw-met-wit gestreept overhemd.

– Verruil je donkere spijkerbroeken voor de lichte exemplaren die je nog in de kast hebt liggen. We hebben zin in lichte kleuren!

– Bind je haar samen in een superstrakke topknot. Niemand die ziet dat je uitgroei hebt of hoognodig een knipbeurt nodig hebt!

Charlotte Mesman voor Trendystyle