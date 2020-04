De hotste nageltrend voor lente 2020: de rainbow manicure

Het allerbeste in deze blijf-thuis-periode is om je nagels een lakvrije periode te gunnen. Maar mocht je je nagels willen lakken, dan is dit dé nageltrend van het moment.

Als je het ons vraagt, is dit hét moment om je nagels een polish free momentje te gunnen. Haal je nagellak af en ga voor natuurlijke nagels. Laat je nagels ademen en hun natuurlijke evenwicht terugvinden. Mocht je ze echter toch willen lakken – een vrolijk kleurtje staat lenteachtig – experimenteer dan met de allerhotste nageltrend voor lente 2020: de rainbow manicure.

Op Instagram viert de rainbow manicure hoogtij. Je vindt er legio lakwerkjes met op elke vinger een ander kleurtje. Want dat is de karakteristiek van rainbow nagels: verschillende kleurtjes voor elke nagel. Natuurlijk zijn daar ook weer een heleboel nageltrends in te vinden. Voor een trendy maar ook chique versie ga je als volgt te werk:

1. Voor een modern effect ga je voor matte nagellak.

2. Lak je nagels links en rechts op dezelfde manier, deze voor beide duimen dezelfde kleur, voor beide wijsvingers dezelfde kleur, enzovoorts. Zo krijg je een kleurrijk maar geen kakelbont geheel.

3. Ga voor pastels of sorbettintjes. Lavendel, vanille, pistache, you get it!

4. Alternatief: ga voor natuurlijke kleuren zoals mosgroen, zachtgeel, karamel, beige en misschien een cayennepeper kleur.

Nog een spannende kleurstelling: beige, babyblauw, bruin, bleekroze en toffee (zie de kleuren hierboven). Het is even wennen, maar maak een rondje op internet en je komt in de kleuren mood voor lente 2020!

6. In plaats van het hele oppervlak van je nagels te kleuren, kun je ook voor een Rainbrow French met gekleurde nageltips gaan.

5. Blijf een beetje weg van felle, primaire kleuren. Dat komt van de zomer wel weer.

6. Laat ook glitter even achterwege. Dus géén zilverglitter voor ringvingernagel meer!

