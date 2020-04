Schoenentrends lente zomer 2020. Enkellaarsjes

Afgelopen winter hebben we vooral veel hoge laarzen gezien maar het enkellaarsje (een grote favoriet van de Nederlandse vrouw) is en blijft hot. Voor lente zomer 2020 neemt het verschillende gedaantes aan. De trends lopen uiteen van stoere Matrix boots (we love them!) tot witte rijglaarsjes in jaren ’70 stijl. Supercool zijn ook de korte cowboy boots. En dan zijn er nog de techno-booties met rupszolen. Helemaal bijzonder zijn de ‘witchy boots’ met superpuntige neuzen en vooral veel heksenflair. Voor ieder wat wils!

Maar ook hier geldt: wie de schoen (het enkellaarsje) past, trekt hem aan. Niet ieder enkellaarsje is even flatterend. Eigenlijk zijn hoge laarzen veel gemakkelijker in het dragen. Het verbaast ons soms dat enkellaarsjes zo grif aftrek vinden. Het beste advies dat we je kunnen meegeven, is: volg niet de schoenentrends maar kies dat laarsje dat jou het beste staat.

Er zijn wat regels die je bij de keuze voor jouw favoriete enkellaarsje voor lente zomer 2020 kunnen helpen:

Heb je niet al te slanke enkels, ga dan voor een wat hoger laarsje (dat over de enkel valt).

Heb je niet al te slanke of lange benen, ga dan bij voorkeur voor een zwart enkellaarsje dat je met zwarte (matte) kousen combineert (zolang het nog geen hoogzomer is). Zwart doet je benen langer en slanker lijken.

Combineer een enkellaarsje liever met een lange broek of rok als je niet helemaal overtuigd van je kuiten bent.

Wees op je hoede voor de combinatie enkellaarsje plus minirok/shorts/hotpants! Het kan snel een tikje ordinair worden.

Een model dat benen en enkels flatteert is het enkellaarsje dat van voren laag is uitgesneden (je moet het dan wel mooi vinden natuurlijk).

Een enkellaarsje met een hoge hak helpt je benen langer lijken. Hetzelfde geldt voor een laarsje met een puntige neus.

Ben je in zijn totaliteit wat steviger, draag je enkellaarsjes dan bij voorkeur met een wat uitwaaierende rok of een wat wijdere broek of bermuda.

Stoere en stevige enkellaarsjes zoals ‘kistjes’, ‘Matrix-laarsjes’ of enkellaarsjes met ‘rupszolen’ doet je benen slanker lijken.

Hetzelfde geldt voor wijde modellen. Die doen je benen slanker lijken. Een laarsje mag nooit te strak zitten of een afdruk in je been achterlaten. Met een brede schacht ga je op safe.

TRENDYSTYLE