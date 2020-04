Make-up trends lente zomer 2020. No foundation huidjes

Herinner je je de ‘no make-up make-up‘-trend van een aantal jaren geleden nog? Welnu, daar ging we het komende seizoen zelfs overheen! De make-up trends voor lente zomer 2020 (en ook die voor komende winter) laten nagenoeg onopgemaakte huidjes zien. Backstage is er bijna geen foundation meer te vinden. Imperfecties mogen. Sproetjes, vlekken, couperose. Noem maar op. Maar dat betekent niet dat we onze huid niet verzorgen. Als je al die ‘zogenaamd’ imperfecte catwalkhuidjes onder de loep neemt, dan zie je dat daar wel degelijk heel veel huidverzorging achter zit. Laat je dus niet misleiden door de make-up trends voor lente zomer 2020!

We hebben een aantal simpele DIY tips voor een catwalk huidje volgens de allerlaatste make-up trends voor 2020 voor je. Een spa-at-home-routine waarmee je eens per week je gezicht kunt verwennen. Volg de stappen voor een oppeppende skin boost!

1. Je huid klaarmaken

Reinig je huid met een gezichtsreiniger op oliebasis. Vervolgens was je je gezicht met een schuimende cleanser of, als een gevoelige huid hebt, met een reinigingscrème/melk. Dit principe heet ‘double cleaning’. Klik hier om er meer over te lezen.

Verwijder alle restjes product tenslotte met een zachte, warme doek. Je huid voelt nu heerlijk schoon aan en is klaar voor een boost.

2. Scrubben

Verwijder de dode huidcellen met een scrub. Dat kan een mechanische of een chemische scrub zijn. Een mechanische scrub is gebaseerd op een korrelige textuur. Dit soort scrubs kun je thuis zelf gemakkelijk maken. Chemische scrub zijn heel geschikt voor de rijpe huid met rimpels of pigmentvlekken, of voor de acne huid.

Recepten voor DIY mechanische scrubs:

voeg 2 eetlepels (fijne) suiker aan je reinigingscrème of -melk toe;

voeg 2 eetlepels suiker en 1 eetlepel citroensap aan een half glas kokos- of olijfolie toe.

Scrub je gezicht en spoel af met lauwwarm water.

3. Stomen?

Over stomen zijn de meningen verdeeld. Sommige visagisten raden aan vòòr een masker te stomen omdat het de poriën reinigt; andere experts menen dat je met masker op moet stomen omdat het de poriën opent en het masker dan beter in de huid kan doordringen. Doe wat je wilt, maar stoom in ieder geval niet te heet, en ook niet te vaak. Dat is niet goed voor je huid.

4. Gezichtsmasker

Je huid is nu klaar voor een gezichtsmasker. Het masker kies je op basis van je huidtype. We hebben een paar richtlijnen voor je:

vette huid/zwarte puntjes: ga voor een kleimasker

droge huid: ga voor een hydraterend masker met vitamine B5 en hyaluronzuur

rimpels: ga voor een masker met peptiden en antioxidanten

5. Hydrateren/voeden

Tenslotte hydrateer je je huid met een serum, indien voorhanden, en een crème. Breng deze producten met een zachte massage aan. Bekijk het plaatje hieronder voor de bewegingen.

Klaar ben je! En onthoud: nooit de zon in zonder SPF-filter!

