De afgelopen maanden waren we, samen met ervaren hair stylisten, hard aan het werk om de kapseltrends voor lente zomer 2020 in kaart te brengen. Welke haarlengtes zijn in? Gaan we voor pony’s? Gelaagde kapsels of niet? We vroegen de kappers backstage bij de Fashion Weeks het hemd van het lijf over de ‘upcoming trends’ en schakelden experts in. Nog steeds is het boeiend om te weten wat er in kapselland omgaat, maar op dit moment hebben we meer aan haarstyling tips dan aan kapseltrends.

Zo is het heerlijk om met vlechtkapsels te experimenteren. Vlechten hebben iets geruststellend, iets archaïsch. Ze komen van ver terug in de tijd. Al in de oudheid zagen we vlechtkapsels. Juist dat teruggaan naar de roots is troostend. Tegelijkertijd zijn vlechtkapsels ook supertrendy. Of romantisch. Of hippie. De vlechtkapsels voor lente zomer 2020 laten ongelooflijk veel moods zien. Voor elk wat wils.

Eén van de grootste hairstyling trends als het op vlechten aankomt, zijn microvlechtjes. Superhip en zo gemakkelijk. Doe je haar zoals je wilt, trek wat lokken los en maak microvlechtjes. Bind er een lintje omheen, en klaar ben je. Met een mooi strikje aan het eind ziet het er wel zo romantisch uit!

Houd je van een avant-gardistisch hoofd, vlecht dan ijzerdraad mee en buig je vlechten alle kanten op.

Houd je van een superclean en ultraverzorgd hoofd, ga dan voor twee ultrastrakke gel-vlechten (Max Mara). Voor een meer ‘earthy’ look maak je twee losse vlechten en plant je een strooihoed op je hoofd (Dior).

Je ziet het. Met vlechten kun je alle kanten op. Bekijk de kapselfoto’s en kies je mood!

