Modetrends lente zomer 2020. Vijftig tinten blauw. Zo draag je blauw!

Hemelsblauw, koningsblauw, korenbloemblauw, turkoois, aquamarijn… blauw is dé modekleur van 2020. Ontdek hoe we deze kleur dit seizoen gaan dragen.

Blauw is dé modekleur voor 2020. Frisblauwe tinten zijn de trend. Het komende seizoen gaan we vooral de middenkleuren blauw dragen. Denk daarbij aan hemelsblauw, koningsblauw, korenbloemblauw, turkoois, aquamarijn. Het zijn stuk voor stuk sprankelende tinten die zijn ontleend aan strakblauwe lenteluchten en warme zomerhemels. Of het zijn zwembadkleuren, oceaankleuren. Verkoelend als een duik. Je begrijpt wat we bedoelen.

Blauw met zwart en/of wit

Al deze blauwtinten gaan we op een heel moderne manier dragen. We combineren ze met zwart of wit, of met zwart én wit. Met name de combinatie blauw-zwart is erg geliefd. Het idee dat je deze twee niet bij elkaar mag dragen, is allang achterhaald.

Onverwachte kleurcombinaties

Heel vernieuwend zijn de combinaties van frisblauwe of turkooizen tinten met olijfgroen, aubergine of met boterbeige.

Tie-dye blauw

Tie-dye blauw is ook nog steeds een grote hit en sluit mooi aan bij de jaren ’70 invloeden die we voor zomer 2020 weer gaan zien.

Koningsblauwe ruiten

Opvallend zijn ook de geruite koningsblauwe broekpakken die we zowel voor hem als voor haar gaan zijn. Koningsblauw is sowieso een topkleur voor voorjaar en zomer 2020. Het is een sterke kleur die net wat lichter is dan marineblauw, en juist daardoor heel modern overkomt.

Tot slot noemen we nog de brede, frisse blauwwitte strepen die we zo ongeveer met alle mogelijke kleuren en fantasieën mogen dragen. De fashionista’s waagden zich er de afgelopen Fashion Weeks (januari 2020) al aan en we moeten toegeven dat het een vrolijke noot toevoegt. Klik hier om meer over de blauwwitte strepen te lezen.

Maar vergeet vooral niet om de modelooks op deze pagina te bekijken. Laat je fantasie gaan en experimenteer met blauw!

Charlotte Mesman voor Trendystyle