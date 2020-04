Modetrends lente zomer 2020. Ga voor die VIP look met deze (simpele) key items!

Een paar eenvoudige key items volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020, een rake combinatie én je hebt een VIP look die binnen ieders handbereik is.

Sommige dingen zijn het Ei van Columbus (of moeten we in deze periode spreken van een Paasei?). In de mode is niets nieuw, en is alles nieuw. De modetrends blijven teruggrijpen naar het verleden, maar de modeontwerpers interpreteren ze naar onze tijdsgeest. Soms zijn de items op zich niet nieuw, maar zijn de combinaties dat wel. Dat geldt in het bijzonder voor de modecollectie van het Italiaanse modehuis Etro voor lente zomer 2020. Dit modehuis lanceerde als allernieuwste trend: de (ragfijne) jurk (met bloemen of paisleys) onder het broekpak, en dan nog het liefst in combinatie met een streepblouse. Kan je het nog volgen?

Laten we deze Etro-modetrend even analyseren: men neme een broekpak dat men vervolgens combineert met een fris gestreepte blouse volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Vervolgens zoekt (zoeke?) men in de garderobekast naar een zwierige jurk, liefst zonder mouwen. Men draagt (drage?) die jurk over de streepblouse maar onder het colbert. Ziehier het mode recept van Etro :-)

Key items zijn de gestreepte blouse en de zwierige jurk (plus een broekpak natuurlijk), items die we allemaal nog wel ergens hebben.

De Amerikaanse influencer Olivia Palermo, goed voor meer dan 6 miljoen followers, gaf een casual twist aan Etro’s mode recept. Zij presenteerde zich tijdens de modeweek (bij de show van Etro natuurlijk) in een gestreept spijkerbroekje met een blauw-met-wit gestreept overhemd, een chique grijs colbertje met daaronder… je raadt het al… een zwierige jurk met paisley print.

Bekijk Olivia’s look maar eens. Die is zo VIP. En wat zij kan, kan jij ook!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE