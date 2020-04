Modetrends lente 2020. Het giletje. We love it!

Daar is ’t dan weer: het gilet. Het (mannen)vest is weer helemaal terug in de mode, tenminste als je op de runways voor lente zomer 2020 mag afgaan.

Het gilet is weer terug in de mode. De modetrends voor lente en zomer 2020 laten het in allerlei sausjes zien. Het is dan ook ontzettend veelzijdig, dat mannenvest dat je zowel stoer als supervrouwelijk kunt dragen. Wij zijn er een grote fan van!

Je kunt een gilet zo formeel of informeel dragen als je wilt. Onze favoriete combinatie is een giletje op de blote huid met daaronder een mooie broekje of shorts. Precies ja, net zoals we dat bij Saint Laurent zagen (zie de foto hieronder). Die combi is zo supervrouwelijk en tegelijkertijd stoer. Dat mannelijke van dat giletje, maar dan wel met een paar spannende shorts die je dan net weer in een krijtstreepje kiest. Je begrijpt wat we bedoelen. Een superlook voor onverwacht zwoele dagen. Bij frisser weer drapeer je een jasje over je schouders.

Maar een gilet doet het natuurlijk ook goed als onderdeel van een driedelig pak. Dit soort combinaties zagen we bij Etro (foto hieronder) en bij Max Mara (coverfoto). Het leuke bij Max Mara was dat de broeken bermuda’s waren. We hebben het hier dus over ‘short suits‘ met een gilet. Het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino ging nog een stap verder en verving de broek door shorts. Het stoere was bovendien dat het hele pakje in een grijze krijtstreep werd gepresenteerd (coverfoto).

Maar natuurlijk hoeft niet alles helemaal op elkaar afgestemd te zijn. Het is ook heel leuk om met verschillende kleuren, patroontjes en texturen te spelen zoals we dat bij Louis Vuitton zagen. Je kunt met giletjes zoveel kanten op.

Hoe je gilets ook draagt, ze voegen iets pittigs aan je look toe.

Ons advies: duik in je kast, of in ZIJN kast, ga op zoek naar giletjes en maak spannende combinaties. Draag je ze met blote armen, vergeet dan niet om je armen een beetje te trainen! Dan is het plaatje helemaal af.

