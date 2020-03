Modetrends 2020. Must-have: de tie dye spijkerbroek. Hebben, hebben, hebben!

Tie dye is hip! De nieuwigheid voor lente zomer 2020 is een gekleurde ondergrond. En als je dan ook nog tie dye denim met tie dye denim combineert, wordt het helemaal cool!

Een mens is maar een mens. Komt er een plaatje van een coole spijkerbroek voorbij, krijg ik toch zomaar, ondanks alles, weer de modekriebels! De tie dye broeken voor lente en zomer 2020 zijn wél heel erg hip.

Tie dye was vorig jaar zomer al een huge trend en we blijven ‘m zien. Maar dan natuurlijk nog cooler dan dat-ie al was. Dior kwam vorig jaar zomer al met superspannend tie dye spijkergoed (bijna niet te evenaren) waar we dit seizoen op voortborduren.

Zo kwam het Italiaanse modehuis Alberta Ferretti voor lente zomer 2020 met gekleurd spijkergoed – naturel, rood en oranje – met denimblauwe dessins waar de fashionista’s direct mee wegliepen. En terecht! Het leuke was dat we op de catwalk van het Italiaanse merk twee trends in één zagen: tie dye én double denim! Dubbelop is eens zo lekker, pardon, cool.

Maar helemaal enthousiast werd ik bij het zien van de combinatie die model Riuqi Jiang had gemaakt. Ze droeg een tie dye spijkerbroek die qua design wel in de richting van die van Alberta Ferretti kwam met een maar liefst twee blazers, eentje over de ander (let ook op het ironische emmerhoedje).

Bekijk de foto’s maar eens. Misschien brengt het je op nieuwe, frisse vondsten voor jouw mode look. Eén ding is zeker: die tye die items van vorig jaar zomer zijn opnieuw superhip!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE