Modetrends lente zomer 2020: tricot jurken. Deze jurken zijn hot!

Houd je van tricot jurken en strepen? They are here for you! De modetrends voor lente zomer 2020 laten verrassend veel gebreide (en gehaakte) jurken zien. Met een beetje goede wil en smaak kun je ze nu al aan.

De modetrends voor lente zomer 2020 laten – verrassend genoeg – weer heel wat tricot jurken zien. En het fijne van deze tricot jurken is dat ze allemaal vrij lang zijn. Dat maakt het dragen wel zo gemakkelijk. Bij fris lenteweer combineer je ze met hoge laarzen. Er hoeft geen pantykous aan te pas te komen. Erover draag je een mooie blazer of misschien een lang vest. Chique tas erbij, klaar ben je!

In de zomer word het natuurlijk allemaal nog leuker want dan komen de mouwloze modelletjes in beeld. En daar kun je dan heel mooi een sandaaltje – hoog of laag – bij halen. Of een paar flitsende sneakers.

Ben je vrij zeker van je lijn, ga dan voor een figure hugging jurkje. Houd je niet van die body conscious modelletjes, steel dan de show met een lange jurk met A-lijn. Net zo mooi (of misschien nog wel mooier) en zeker zo trendy!

Veel gebreide of gehaakte jurken voor lente zomer 2020 hebben, zoals je vast al hebt opgemerkt, een streeppatroon. Die strepen komen in vrolijke kleurtjes of in aardse tinten. Maar je mag natuurlijk ook voor effen kleuren gaan. Kijk maar eens naar de creatie van het super de luxe modehuis Giada (zie de foto hierboven). Designer Gabriele Colangelo gaf de knitwear voor lente zomer 2020 een ultrachique twist mee.

Jersey jurkjes doen ook weer mee. Die zijn jong en sportief zoals bij Iceberg. Ga voor een fel en vrolijke streeppatroon. Het leven is te mooi om er triest bij te lopen!

TRENDYSTYLE