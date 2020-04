De allernieuwste wenkbrauwtrend voor lente zomer 2020 is: gescheiden wenkbrauwhaartjes. Elk haartje moet je kunnen zien. Bekijk de foto’s en lees meer over de opmaaktechnieken.

De wenkbrauwtrends voor lente zomer 2020 laten natuurlijke wenkbrauwen zien. We epileren zo min mogelijk en volgen daarbij de eigenlijke vorm van onze wenkbrauwen. De onderkant van de wenkbrauwen werken we nog wel bij maar ook daar is het niet erg als de lijn wat minder strak is. Een verdwaald haartje hier en daar staat wel zo ‘cool’.

Willen we het over de vorm van de wenkbrauwen hebben dan is die zo breed mogelijk en vrij recht. Maar nogmaals, probeer zo trouw mogelijk te blijven aan de oorspronkelijke vorm. Ga dus geen boogjes of overdreven hoekjes maken.

De meest opvallende wenkbrauwtrend voor lente zomer 2020 is dat we elk haartje afzonderlijk moeten kunnen zien. En de huid eronder! Dit vergt wellicht een aanpassing van je opmaaktechniek. We moeten heel subtiel te werk gaan.

Ontbrekende haartjes voegen we toe met wenkbrauwpotloodstreepjes in de kleur en richting van onze wenkbrauwhaartjes. Daarna is het een kwestie van (op)borstelen en fixeren.

Zoals je op de foto’s ziet, is het een trend om de wenkbrauwhaartjes omhoog te borstelen. En dat is fijn want opwaartse lijnen zorgen voor een vrolijke, optimistische uitstraling.

Heb je je wenkbrauwen eenmaal in vorm geborsteld, fixeer ze dan met beetje haarlak dat je met een wenkbrauwborsteltje (en nooit direct) op je wenkbrauwen aanbrengt. Je kunt ook een wenkbrauwgel gebruiken. Geen lak of gel in huis? Experimenteer dan eens met zeepwenkbrauwen. Haal een wenkbrauwborsteltje over een vochtig stuk zeep en borstel er je wenkbrauwen mee!

TRENDYSTYLE