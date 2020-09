Modetrends herfst winter 2020 2021. 3x Spijkerbroeken

De spijkerbroekentrends voor herfst winter 2020 2021 laten een terugkeer van strakke(re) modellen met smalle(re) pijpen zien. Daarnaast zien we ook nog steeds oversize jeans en wijde spijkerbroeken, maar er is een zekere tendens naar jonge, hippe en strakkere broekjes. Deze spijkerbroekentrend is opvallend, temeer omdat de niet-spijkerbroeken voor het nieuwe seizoen overwegend wijd en comfortabel zijn. De gemene deler is nog steeds: een vrij hoge taille. Lage tailles zijn (nog) niet terug in de mode.

We zochten drie spijkerbroeken voor je uit die de tendens naar rechte en strakkere spijkerbroeken illustreren.

De eerste spijkerbroek is van Celine. Ontwerper Hedi Slimane heeft zich ook voor herfst winter 2020 2021 door de mythische jaren ’70 laten inspireren. Hij stuurde meerdere vrij strakke spijkerbroeken met licht uitlopende pijpen (voor zowel de heren als de dames) de catwalk op. Deze jeans werden nu eens over, nu eens in laarzen gedragen.

De tweede spijkerbroek is van Annakiki. Met de opleving van de seventies in de mode konden spijkerbroeken met (echte) flared pijpen niet uitblijven. Liefhebbers van de jaren ’70 kunnen deze winter hun hart ophalen! Combineer dit soort jeans voor de verandering eens met laarzen met een vierkante neus zoals die nu helemaal in de mode zijn, en je hebt een vernieuwende up-to-date look!

De derde spijkerbroek die we voor je hebben uitgezocht is van Dior. Deze broek is vrij recht gesneden en vertoont opmerkelijke details zoals de kleurverschillen en naden in reliëf (een interpretatie van jaren ’70 patchwork?), en de opgestikte zakken. Dior stapt hiermee (tijdelijk) af van de tie dye denim die we de afgelopen seizoenen op de catwalk van dit Franse modehuis zagen.

Bekijk de spijkerbroeken maar eens en kies het model dat het beste bij jou past.

