Jeans trends herfst winter 2020. Nieuwe spijkerbroeken

Zin in een nieuwe spijkerbroek? Het is er hét moment voor. Dit zijn de allernieuwste jeans trends voor herfst winter 2020 2021.

Een nieuw seizoen begint met een nieuwe spijkerbroek. Weet jij al wat het gaat worden? De spijkerbroeken trends voor herfst winter 2020 2021 bieden voor elk wat wils. Slim fit jeans, seventies broekjes, wijde eighties spijkerbroeken, patchwork jeans, spijkerbermuda’s…

Qua spijkerbroeken kunnen we dit seizoen ons hart ophalen. Het aanbod is groot en de stijlen variëren van slim fit tot oversize. Eigenlijk kom je met elk type spijkerbroek weg. De gemene deler is misschien dat je spijkerbroek wel iets van ‘karakter’ moet hebben. Er moet een bepaald idee, een bepaald concept achter zitten. Anonieme broekjes zijn uit de mode, om het zo maar te zeggen.

Je kunt de show stelen met slim fit seventies jeans. Houd je van oversize, dan is de eighties look vast iets voor jou. Patchwork is dit seizoen ook van de partij. Met een total patchwork jeans look ga je op de boho chique toer.

We gaan werkelijk van alles zien. Van spijkerbroeken met superlange, onafgewerkte broekspijpen bij Dsquared2 tot wijde spijkerbermuda’s met opgestikte zakken bij Ermanno Scervino.

Wil je je spijkerbroek een up-to-date twist meegeven, dan draag je ‘m NIET met sneakers.

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten combinaties van jeans met stoere boots zien. Je mag je spijkerbroek ook combineren met vrouwelijke schoentjes, wellicht in combinatie met sokken. In de nazomer draag je er (f*cking ugly) sandalen onder. Of tuttige platte schoentjes zoals bij Dior. Sneakers mogen natuurlijk nog wel, maar wil je echt fashionable zijn, dan doe je het dit seizoen anders… Bekijk de foto’s op deze pagina maar eens.

