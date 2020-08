De haarkleurtrend voor herfst winter 2020 2012 is: kastanjebruin. Klassiek kastanjebruin. In hoogglans versie!

De haarkleurtrends voor herfst winter 2020 2021? Platinablond, honingblond, natuurlijk rood, maar vooral… kastanjebruin! Klassieke kastanjebruine haarkleuren voerden tijdens de laatste Fashion Week de boventoon. Misschien ook vielen deze haarkleuren op omdat we ze in tijden niet zoveel gezien hadden.

De haarkleurtrends voor het nieuwe seizoen zijn – we noemden het al – klassiek. Natuurlijk kom je nog goed weg met highlights, maar in het algemeen gaan we de natuur nabootsen. Blond wordt natuurlijk blond, zonder strepen en contrasterende kleurnuances. En kastanjebruin is top!

Heb je zin om het nieuwe seizoen met een nieuwe haarkleur te beginnen, dan is kastanjebruin wellicht een goede optie. Kastanjebruin geeft rust in je gezicht. Het is een chique kleur. Ben je van jezelf wat lichter van haarkleur, dan heb je bovendien nog het voordeel dat het altijd gemakkelijker is om donkerder te gaan. Een haarverfje legt bovendien een mooie gloed over je haar.

Is je haar tijdens de zomer opgelicht door de zon? Heb je een natuurlijke coup de soleil? Heeft de zon heerlijke strepen in je haar getrokken of heb je nog wat highlights staan? Helemaal perfect, want die geven diepte aan je nieuwe kastanjebruine kleur.

Heb je wel zin in zo’n chestnut kleurtje voor herfst winter 2020 2021, ga dan niet in één keer al te donker maar bouw het langzaam op. Bedenk ook dat je je make-up zult moeten aanpassen. Maar mooi is het wel. Het is zeker de moeite waard om zo’n zwoele brunette-look in ieder geval in overweging te nemen.

