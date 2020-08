Schoenen trends herfst winter 2020. Combat boots

De schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 lopen enorm uiteen. Van supervrouwelijke, hooggehakte schoentjes tot stoere combat boots. Die boots nemen we mee van de afgelopen seizoenen. Kistjes, veterlaarzen, laarzen à la Doc Martens… we hebben het allemaal al gezien. En we blijven ze dragen.

Als een modehuis als Valentino combat boots showt, dan zit het snor. Combat boots worden (wederom) een super schoenentrend. In herfst winter 2020 2021 gaan we ze weer volop dragen.

De beste combinatie is nog altijd: stoere, zwarte combat boots met een supervrouwelijke outfit, liefst in het zwart. Combineer een doorzichtige of kanten jurk met stoere boots. Draag kistjes onder je zwarte minirokje of onder je zwarte galajurk (!). Shockeer met contrasten. Combat boots draag je te kust en te keur, altijd en overal. Hoera!

Bekijk de foto’s op deze pagina maar eens. Aan de ene kant zie je streetstyle foto’s van het afgelopen seizoen, aan de andere kant geraffineerde creaties van Valentino met daaronder… juist, ja… combat boots!

TRENDYSTYLE