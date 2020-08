Haartrends winter 2020 2021. Lang haar trends

Lang haar is terug in de mode. Volgens de haartrends voor herfst winter 2020 2021 laten we ons haar weer héél lang groeien.

Lang haar is terug in de mode. Lang, ultralang haar is één van de allernieuwste trends voor herfst winter 2020 2021. Jarenlang waren we in de ban van halflange kapsels maar nu mogen onze manen weer wapperen in de wind. Heerlijk! Laat maar komen. Maar let op. Er is werk aan de winkel.

Volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we ons lange haar met uiterste zorg föhnen en stylen. Het moet eruitzien alsof je zo uit de kapsalon komt zetten. Kappershoofden zijn weer terug. Er mag geen haartjes verkeerd zitten. Je haar moet glad zijn, zonder pluis of krul. Het moet blaken van gezondheid! De enige uitzondering op de regel is (natuurlijk) krullend haar. Heb je vanzelf een krullenbol, dan ga je voor (mooie) krullen.

Met de nieuwste kapseltrends nemen we (vooralsnog even) afscheid van beach waves en andere nonchalante coupes. Berg je zoutspray maar even weg en haar je föhn en ronde borstel tevoorschijn. Wat je ook met je haar doet, het moet er geordend uitzien.

Je kunt kiezen voor een seventies coupe met zwoel krullende haarpunten. Je kunt ook kiezen voor een strakke middenscheiding en een ultragecontroleerde slag. Zo’n wave die nu eens niet natuurlijk oogt, maar het resultaat is van ervaren kappershanden (of jouw haarkunsten).

Wordt het je allemaal te ingewikkeld, ga dan simpelweg voor mooi, lang haar. Style het glanzend en glad. Daar is maar weinig voor nodig als je je haar goed verzorgt. Want daar valt bij lang haar uiteindelijk alles op terug te leiden. Kies je voor lang haar, dan staat haarverzorging voorop (zie de eerste foto op deze pagina). Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor het nieuwe seizoen. Ga jij de komende winter met superlange manen tegemoet?

