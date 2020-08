Zomer in de stad. Hoe kleed je je? Bekijk onze streetstyle foto’s voor een chique midzomer mode look voor 2020. Laat je inspireren.

Eindelijk zomer! Eindelijk uit de kleren. Zee, strand, tuin, bossen. Maar hoe kleed je je in de stad? Natuurlijk kom je weg met je spijkershorts als de temperaturen om en nabij de dertig graden liggen. Maar soms wil je gewoon iets anders. Een gekledere modelook (liefst niet al te warm). De modetrends voor zomer 2020 bieden genoeg inspiratie.

We hebben drie city modelooks voor je. Gekleed, chic, niet al te warm. De eerste look bestaat uit een simpel midi-jurkje in dierenprints. Dit jurkje vormt een look op zich. Draag er simpele slippertjes en een mooie tas bij, en klaar ben je.

De tweede look bestaat uit een lange overhemdjurk met een frisse blauwwitte streep. Zo’n jurk is altijd goed, overal, en voor elke leeftijd. Ook bij zo’n jurk draag je een leren slippertje. Een leren ceintuur in je taille… superchic!

De derde look bestaat uit een ruitenbroek met topje. Iedereen heeft deze items de kast. Ook hier haal je weer een paar teenslippers of sandaaltjes bij. Maar de kracht van deze midzomer modelook zit ‘m in het zijden sjaaltje. Ga voor een klassiek patroontje en knoop het zwierig om je nek.

Bekijk de streetstyle foto’s voor zomer 2020 maar eens en laat je inspireren. Nogmaals, die spijkershorts zijn prima. Maar de mode voor zomer 2020 heeft meer te bieden.

