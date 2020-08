Modetrends herfst winter 2020 2021. Franjes

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 vertonen een interessant detail: franjes. Dat is bepalend geen nieuwigheid, werp jij ons nu vast tegen. Gelijk heb je. Franjes associëren we met de jaren ’70, en de franjes van de afgelopen seizoenen knipoogden dan ook vrolijk naar de jaren van Love & Peace.

De franjes voor herfst winter 2020 2021 zien er echter heel anders uit. Het lijkt wel of kledingstukken en modeaccessoires door de shedder zijn gehaald! Hebben we hier te maken met een soort Banksy effect? Je zou bijna denken van wel!

Neem nu de rokken bij Prada, of de jurken bij Dior. De seventies zijn in deze nieuwe modecollecties ver te zoeken. Maar franjes zien we wel. Franjes. Of stroken. Fijne of brede franjes vormen tezamen jurken of rokken. Je kunt het ook andersom zien. Eens was er de jurk of rok en toen ging die door de ‘shedder’. Bekijk de foto’s maar eens en je begrijpt wat we bedoelen.

Hetzelfde effect kwamen we tegen bij Bottega Veneta. Neem nu die lange jas die eindigt in stroken (zie de foto aan het begin van dit artikel). Het is toch net alsof iemand er de schaar in heeft gezet? En wat te denken van de rode broek op de foto hierboven?

Waar het idee ook vandaan komt… franjes – stroken – zijn een modetrend voor herfst winter 2020 2021. Niet alleen voor kledingstukken maar ook voor modeaccessoires als tassen. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

