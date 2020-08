Kapseltrends herfst winter 2020 2021. Halflange kapsels

De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 laten – net zoals de haartrends van de vorige seizoenen – weer veel halflange kapsels zien. Elk seizoen zitten daar weer variaties in. De afgelopen seizoenen waren halflange kapseltjes op één lengte heel geliefd. Verder zagen we ook rond geknipte jaren ’70 coupejes. Deze haarsnitten blijven we het nieuwe seizoen nog steeds zien, maar er komen andere kapseltjes bij.

Zo laten we het komende seizoen weer meer laagjes knippen. Ook gaan we ons haar weer steil föhnen. Voeg deze twee elementen bij elkaar en je krijgt steile, halflange kapseltjes zonder al teveel volume met ‘gelaagde’ haarpunten. De kapseltjes vallen dus steil en eindigen bij de haarpunten met wat beweging.

Een andere nieuwigheid is dat we ons haar weer héél netjes gaan stylen. Denk hierbij aan de haarstyling uit de jaren ’60 en ’70. Kappershoofden komen terug in de mode. Sierlijk naar binnen gestylede haarpunten horen daar ook weer bij.

Opvallend zijn ook de haarkleuren. Hoeveel kastanjebruine haarkleuren hebben we niet backstage bij de shows voor herfst winter 2020 2021 gezien? Een mooie kastanjebruine of chocoladebruine kleur (met hoogglans!) is dé haarkleurtrend voor het nieuwe seizoen. In combinatie met de sluike lokken en de beweeglijke punten staat dit heel geraffineerd. Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. De hair looks zijn stylish en trendy. En vooral très chic.

