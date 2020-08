Tassentrends zijn seizoensgebonden, maar tassen zijn het niet! Met andere woorden: je kunt nooit te vroeg met een tas volgens de allernieuwste modetrends ten tonele verschijnen. Weer of geen weer, een tas laat zich altijd dragen. Dat geldt helemaal voor de mini (micro) tasjes voor herfst winter 2020 2021. Micro tasjes zijn cooler dan ooit!

De vader van de microtas is (naar het schijnt) de Franse modeontwerper Jacquemus. Sinds hij de modewereld verraste met zijn inmiddels legendarische Le Chiquito hebben vele minitasjes de revue gepasseerd. Ook de tassentrends voor herfst winter 2020 2021 laten weer volop minuscule tasjes zien.

Op de catwalk van het Italiaanse modehuis Fendi wemelde het van de microtasjes. Ze bungelden aan ceintuurs of aan grotere tassen. Ze zijn van poppenformaat, zo klein dat je er nauwelijks een muntstuk in kwijt kunt. Maar decoratief zijn ze wel!

Ook in de modeshow van Prada, een ander modehuis dat de vorige seizoenen al met minibags experimenteerde, zagen we kleine tasjes. Ze werden aan een koord om de nek gedragen, of met een bandje om de pols.

Een minibag kan ook ‘gewoon’ een klassieke minibag zijn, in die zin dat je ‘m in je hand of aan je schouders draagt. Naast maxi-tassen gaan we ook traditionele tassen in klein formaat zien. Een voorbeeld daarvan zagen we bij Bottega Veneta.

Minibags combineren we (noodgedwongen) vaak met een tweede (grotere) tas. De functionaliteit komt bij microtasjes een beetje op de tweede plaats. Maar grappig zijn ze wel! De grote modeketens zagen dat natuurlijk direct. Daar vind je op dit moment al superkleine en superschattige tasjes die je outfit een nieuwe, up-to-date twist meegeven.

