In deze periode stromen de persberichten en beelden van de allernieuwste collecties voor najaar 2020 en voorjaar 2021 binnen. De modewereld is na de gedwongen pauze van dit voorjaar weer op gang gekomen. Het is altijd weer spannend om een nieuw seizoen, en nieuwe modetrends, te verwelkomen (en dat geldt dit jaar des te meer!). We laten je alvast wat beelden van spijkergoed voor 2020/2021 zien. Het is nooit te vroeg om je te laten inspireren door de allernieuwste denim trends.

In de Cruise collectie van Dior voor 2021 zagen we twee denim trends van de afgelopen seizoenen terugkomen: patchwork en de denim-op-denim-trend. Het was vooral de vormgeving die vernieuwend was. En de stijl. Dior koos voor 2021 voor een etnisch/folkloristische mood.

In de collectie van Red Valentino voor herfst winter 2020 2021 viel ons de overall in spijkergoed op vanwege de vormgeving: bandplooi voor de broek en plooitjes bij de aanzet van de mouwen.

In de resort collectie voor 2021 van het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino zagen we spijkerbroeken en spijkershorts met een romantische seventies look zoals we die deze zomer al zagen, maar dan net een beetje geraffineerder. Ook de tassen zijn in denim.

Bekijk de foto’s maar eens en loop vooruit op de modetrends met deze spijkerlooks.

