De haartrends voor herfst winter 2020 2021 hebben een verrassing in petto: lang haar maakt een comeback. Na alle bobkapsels en lobkapsels van de afgelopen jaren is dit een welkome haartrend. Mooi lang haar is op en top vrouwelijk. Het is een ‘sieraad’ dat we zomaar van de natuur cadeau krijgen.

Met lang haar bedoelen we écht lang haar dat tot ver over je schouders reikt. Deze kapseltrend is mede ingegeven door de lockdown periode waarin schouderlang haar opeens de kans kreeg om ongehinderd uit te groeien tot XL lokken. Maar de lang-haar-trend zat er sowieso aan te komen. Tijdens de Fashion Week in Milaan (afgelopen februari) zagen we bij de modeshow van Borbonese al modellen met lange manen waar zelfs Jessica Rabbit jaloers op zou worden. Hun haar was werkelijk beeldig gestyled. Iets wat we in jaren niet gezien hadden! De lange lokken van de meisjes waren glanzend en glad geföhnd met een zwoele slagbeweging richting de haarpunten.

Hiermee komen we op twee aandachtspuntjes voor winter 2020. Lang haar mag dan één van de allernieuwste haartrends zijn, er kleven voorwaarden aan: 1. lang haar moet glanzend en gezond zijn en 2. en het moet mooi gestyled zijn.

Glanzend en gezond haar (vereiste 1) krijg je door het goed te verzorgen met milde haarproducten en door een gezonde levensstijl aan te houden. Je haar kun je stylen volgens de allernieuwste kapseltrends (vereiste 2) door het met zorg te föhnen en de haarpunten met een ronde borstel te bewerken. Een andere optie is om grote krulspelden in de haarpunten te zetten, deze met de föhn te verwarmen en ze vervolgens voorzichtig uit te halen. Proberen!

